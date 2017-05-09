Появилось видео с шествия «Бессмертного полка» в Москве

В Москве завершилось шествие участников «Бессмертного полка». Видео с мероприятия публикует Ruptly.

В этом году акция побила собственный рекорд численности, собрав более 850 тысяч человек. Шествие возглавлял российский президент Владимир Путин , который нес портрет отца, Владимира Спиридоновича Путина. Глава государства вышел на акцию в третий раз.

Всего в России, по данным МВД, в «Бессмертном полку» приняли участие около восьми миллионов человек.