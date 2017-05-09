Очевидцы сняли столкновение парашютистки с линией электропередач

Очевидцы засняли на видео и опубликовали на YouTube столкновение парашютистки с проводами линии электропередач.

На кадрах видно, как спускающаяся на парашюте женщина сближается с линией электропередач, затем сталкивается с проводами. Заметна вспышка, после которой женщина на несколько секунд повисает на проводах, запутавшись в них стропами парашюта. Затем она падает на землю, где ей оказывают помощь свидетели происшествия.