Ученые: В небе над секретной «Зоной 51» из ниоткуда появился НЛО

«Зона 51» расположена в южной части штата Невада (США).Уфологи нашли в засекреченной «Зоне 51» сферический неопознанный летающий объект (НЛО), который возник в воздухе из ниоткуда. Подтверждающий находку видеоролик опубликован на видеохостинге YouTube.

Сообщается, что инопланетный корабль появился из пустоты. Он перемещался по ночному небу медленно, без единого звука.

По мнению экспертов, создалось впечатление, что пришельцы досконально изучают местность. Ученые сначала приняли его за спутник.

В настоящее время уфологи не могут объяснить, кто создал летательный аппарат, но отсутствие достоверных данных об НЛО делают его еще более интересным.