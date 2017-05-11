Объявлена дата начала продаж новой Nokia 3310

Компания HMD Global объявила дату начала продаж обновленной версии телефона Nokia 3310. Об этом пишет TechRadar со ссылкой на представителей компании.

В Великобритании телефон появится уже 24 мая, в Германии — 26 мая, в Нидерландах и Бельгии — 5 июня. Точная информация по старту продаж в других странах, в том числе в России, не сообщается. В российской пресс-службе компании лишь отметили, что в магазины Nokia 3310 поступит во втором квартале 2017 года.

Оригинальная Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. За все время было продано более 126 миллионов устройств. Новая версия телефона была представлена в феврале 2017 года на выставке MWC в Барселоне. Телефон получил 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320х240 пикселей. Также устройство снабжено 2-мегапиксельной камерой и поддерживает карты памяти microSD. По сравнению с предшественником телефон стал значительно тоньше и легче.

Устройство будет доступно в сером, синем, красном и желтом цветах корпуса по цене 49 евро.