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Украина запретила Стивену Сигалу въезд в страну на пять лет
Служба безопасности Украины (СБУ) запретила американскому актеру Стивену Сигалу въезд на пять лет на территорию страны.
«Руководствуясь частью 1 статьей 13 закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и статьей 7 закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины», Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на пять лет», — заявили в украинской спецслужбе, передает «Интерфакс».
Американский актер Стивен Сигал стал гражданином РФ в 2016.
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