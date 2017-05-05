МИД России назвал ничтожным решение комитета министров Совета Европы по Крыму

«Проштампованные Комитетом министров киевские рассуждения о «тяжёлой доле» населения в виртуальном украинском Крыму, построенные, видимо, по аналогии с сегодняшней ситуацией в других регионах, находящихся под контролем нынешних украинских националистических властей, не имеют ничего общего с положением дел в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в Российской Федерации», — говорится в комментарии МИД.

В комментарии отмечается, что «Российская Федерация никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и не считает правомерным его использование украинской стороной в ее дальнейших пропагандистских построениях».

«Для нас они в силу своего неконсенсусного характера политически и юридически ничтожны. Со своей стороны внесли на обсуждение проекты решений КМСЕ о поддержке Минского процесса и о нарушениях прав человека на Украине», — отметили в МИД.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.