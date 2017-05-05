Суд предоставил СБУ доступ к звонкам главы ДНР Захарченко

Об этом сообщают «Украинские новости», ссылаясь на постановление суда от 21 апреля 2017 года.

Отмечается, что суд предоставил следователям СБУ доступ к сведениям, которые содержат информацию о дате, времени и продолжительности входящих и исходящих телефонных соединений, со ссылкой на ретранслятор и привязку к базовым станциям и их адрес, а также адрес местонахождения абонента указанного телефонного номера с 1 марта 2014 года по 30 марта 2017 года.

Кроме того, предоставлен доступ к информации о входящих, исходящих SMS-сообщениях и информации о GPRS-трафике, о принадлежности номера конкретному лицу по номеру телефона Захарченко.

Ранее Захарченко заявил, что власти Украины пытаются втянуть в конфликт в Донбассе третью силу.