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Генштаб Украины решил закрыть небо над Киевом на время проведения Евровидения

Генеральный штаб ВС Украины принял решение закрыть воздушное пространство над Киевом на время проведения музыкального конкурса «Евровидение-2017».
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-центр Государственной авиационной службы Украины.
«Воздушное пространство над столицей закрыто. Инициатором этой меры выступил Генеральный штаб Украины», — сообщили в пресс-центре ведомства.
Ранее стало известно, что Нацбанк Украины выпустит посвящённую Евровидению монету.
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