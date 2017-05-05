Генштаб Украины решил закрыть небо над Киевом на время проведения Евровидения

Генеральный штаб ВС Украины принял решение закрыть воздушное пространство над Киевом на время проведения музыкального конкурса «Евровидение-2017».

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-центр Государственной авиационной службы Украины.

«Воздушное пространство над столицей закрыто. Инициатором этой меры выступил Генеральный штаб Украины», — сообщили в пресс-центре ведомства.

Ранее стало известно, что Нацбанк Украины выпустит посвящённую Евровидению монету.