Названа стоимость самой дешевой квартиры в Крыму

Самая дешевая квартира в Крыму обойдется покупателю в 1,25 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте компании «Миэль-Франчайзинг».

Речь идет об однокомнатной квартире в центре Симферополя, расположенной на шестом этаже девятиэтажного дома. Общая площадь квартиры составляет 19 квадратных метров, площадь комнаты – 12 квадратных метров, кухни – 4,5 кв. м.

Среди самых дешевых крымских квартир также оказалась «однушка» в городе Гурзуф с видом на море и горы. Ее можно приобрести за 2,7 миллиона рублей. Квартира находится на третьем этаже четырехэтажного панельного дома. Ее общая площадь составляет 20,8 кв. м, комната – 14,6 кв. м, кухня – 5,2 кв. м. В квартире установлен кондиционер.

Самой дорогой квартирой в Крыму «Миэль-Франчайзинг» назвала пятикомнатные апартаменты в Ялте за 84,5 миллиона рублей. Квартира с «дизайнерским ремонтом» расположена в элитном жилом комплексе с собственным паркингом, детской площадкой и рестораном. ЖК находится в Приморском парке, в пяти минутах ходьбы от набережной Ялты. Общая площадь квартиры – 259,9 кв. м, жилая – 82,9 кв. м. В квартире есть четыре террасы с видом на море и город.

На втором месте по стоимости - трехкомнатная квартира за 66 миллионов рублей в поселке городского типа Ореанда. Она расположена в «элитном закрытом комплексе» рядом с дачей Леонида Брежнева . Общая площадь квартиры – 160 квадратных метров. В ней есть терраса с панорамным видом на парк, горы и море.

По словам управляющего директора «МИЭЛЬ-Франчайзинг» Романа Мурадяна, объемы сделок с недвижимостью в Крыму за 2016 год выросли почти в два раза.

Недвижимость на Южном берегу Крыма в основном приобретают для инвестиций, например, для сдачи в аренду. Симферополь популярен среди жителей других регионов России, которые решают переехать к морю.