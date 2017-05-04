Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует получить поддержку британских парламентариев для удара по Сирии. Об этом сообщает газета Mirror

Мэй может обратиться с подобным обращением к депутатам в июне 2017 года после парламентских выборов. По данным журналистов, решение председателя правительства будет поддержано большинством голосов в случае, если атака с применением химического оружия повторится. Власти Великобритании обвиняют официальный Дамаск в использовании запрещенного оружия против мирного населения.

4 апреля 2017 года в сирийском городе Хан-Шейхуне в провинции Идлиб произошла химическая атака, жертвами которой стали как минимум 89 человек, еще не менее 557 человек получили ранения. США обвинили в применении запрещенного оружия власти арабской республики и нанесли 7 апреля ракетный удар по авиабазе правительственных войск в провинции Хомс. Власти Сирии все обвинения отвергают. Москва настаивает на проведении тщательного расследования.