Стало известно место жительства Павла Дурова

Павел Дуров уехал на постоянное место жительство в Финляндию. О нынешнем местонахождении основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram сообщают «Известия»

В публикации издание ссылается на отчетности компании Telegram Messenger LLP, в которых Дуров указан как гражданин государства в Карибском море Сент-Китс и Невис. В этих документа в графе «место жительство» Павла Дурова указана Финляндия. Бизнесмен получил паспорт Сент-Китс и Невис в 2014 году. По сообщениям в СМИ, за гражданство этой страны Дуров заплатил 250 тысяч долларов. Сам основатель «ВКонтакте» эту информацию отрицает и заявляет, что никогда не был на островах в Карибском море. Павел Дуров уехал из России после скандальной истории с продажей акций «ВКонтакте» и ухода с должности генерального директора компании.