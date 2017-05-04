Организаторы «Евровидения» объяснили возможные санкции против России и Украины

Международная организация EBU планирует ввести санкции против России и Украины. Организаторы «Евровидения» назвали ограничительные меры «стандартной практикой». Об этом сообщается немецкое издание Heute

«Это стандартная практика, если будет доказано, что кто-либо из вещателей нарушил правила проведения конкурса. Тогда этот вопрос будет обсуждаться оргкомитетом конкурса — ESC Reference Group», - говорится в заявлении EBU.