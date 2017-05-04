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Организаторы «Евровидения» объяснили возможные санкции против России и Украины
Международная организация EBU планирует ввести санкции против России и Украины. Организаторы «Евровидения» назвали ограничительные меры «стандартной практикой». Об этом сообщается немецкое издание Heute.
«Это стандартная практика, если будет доказано, что кто-либо из вещателей нарушил правила проведения конкурса. Тогда этот вопрос будет обсуждаться оргкомитетом конкурса — ESC Reference Group», - говорится в заявлении EBU.
Окончательное решение о введении ограничительных мер будет принято 12 июня на совещании организации. 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила представительнице России Юлии Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Киев объяснил решение ведомства тем, что певица посещала в 2015 годы Крым без согласования своей поездки с украинскими властями. В ответ на это «Первый канал» отказался транслировать конкурс. Россия не примет участие в «Евровидении» впервые с 1999 года. Полуфиналы конкурса пройдут 9 мая и 11 мая, финал шоу состоится 13 мая 2017 года.
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