Москвичам пообещали снег

Синоптики предупредили москвичей о том, что 9 мая в столице ожидается дождь и мокрый снег. Об этом сообщает «Москва 24».

По данным специалистов погодного центра Фобос, в День Победы воздух прогреется до +5… +10 градусов. В ночь на 9 мая столбик термометра опустится до минус четырех градусов.

«Температура в среду в Москве окажется близкой к средним многолетним значениям. Благодаря влиянию антициклона в городе обойдется без осадков. Однако, несмотря на обилие солнца и отсутствие дождевых облаков, столбики термометра сумеют подняться в черте города до отметок 13–15 градусов. В столичном регионе мы ожидаем от 12 до 17 градусов тепла», - рассказала ведущий специалист центра погоды Фобос Елена Волосюк

Она также отметила, что в ближайшие дни москвичам не стоит надеяться на возвращение теплых дней. По словам Волосюк, температура в столице наоборот будет понижаться.