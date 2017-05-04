Лавров пошутил над финскими журналистами

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции со своим коллегой из Финляндии Тимо Сойни пошутил над количеством вопросов, которые дипломатам задали финские журналисты. Об этом сообщает Russia Today. Представители финских СМИ, по мнению Лаврова, оказались более активными, чем российские журналисты. «Судя по тому, что вопрос был объявлен как последний, исхожу из-того, что Финляндия победила со счетом 2:1», - сказал российский министр.

Шутка Лаврова прозвучала в преддверии Чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. В турнире участвуют национальные команды России и Финляндии. На групповом этапе российская сборная в группе A сыграет с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.