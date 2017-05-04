Организаторы «Евровидения» пригрозили России и Украине санкциями

Глава оргкомитета «Евровидения» Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что Европейский вещательный союз (ЕВU) может наложить санкции на Россию и Украину из-за ситуации с российской участницей конкурса Юлией Самойловой . Об этом сообщает Heute

«С точки зрения украинского законодательства ситуация ясна, но с точки зрения EBU это [запрет Самойловой на въезд] еще и нарушение устава, которое должно быть наказано», - пояснил Фрайлинг.

При этом, по его словам, Россия также нарушила правила, потому что не принимала участия «в различных обязательных встречах в Киеве». «Будут ли введены санкции против Украины и России? Да, должно быть, потому что это часть устава», - отметил он. Фрайлинг отметил, что EBU рассмотрит действия обеих стран на следующей неделе. Решения о санкциях будет принято на заседании 12 июня.

По мнению Фрайлинга, санкции могут заключаться в наложении штрафа, наказании спонсоров или в запрете на участие в конкурсе на срок до трех лет.

Победу на «Евровидении-2016» одержала украинская певица Джамала , поэтому в 2017 году конкурс состоится на Украине. Он будет проходить в Международном выставочном центре в Киеве 9, 11 и 13 мая. Россию на конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова. Однако 22 марта СБУ запретила ей въезд на территорию страны из-за того, что в 2015 году певица выступала на концерте в Крыму. По данным украинской стороны, на полуостров Самойлова попала из России. Украинские власти считают законным только один способ посещения Крыма – через Херсонскую область.

После этого с письмом к премьеру Украины Владимиру Гройсману обратилась глава EBU Ингрид Делтенре. В своем послании она заявила, что из-за позиции Украины в отношении Самойловой бойкот «Евровидению» в Киеве могут устроить ряд европейских стран.