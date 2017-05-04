Украинский игрок забил самый абсурдный автогол в истории

Полузащитник черновицкой «Буковины» Игорь Бойчук в игре 28-го тура чемпионата Первой лиги против команды «Оболони-Бровар» из Киева забил странный автогол. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале BROVAR TV.

Автогол Бойчука стал единственным голом за все время матча.

На 87-й минуте нападающий киевской команды ударил по мячу в ворота «Буковины», но голкипер удачно его отбил. После этого черновицкий полузащитник, стоявший возле сетки, неожиданно ударил по практически неподвижному мячу прямо в свои ворота.

Матч закончился 1:0 в пользу «Оболони-Бровар».

В турнирной таблице «Буковина» находится на 13 позиции. В активе команды на данный момент 31 очко.

«Оболонь-Бровар» с 37-ю очками занимает десятую строчку.