Скончался заслуженный артист РФ Сергей Фетисов

В Орле в возрасте 64 лет скончался заслуженный артист России Сергей Фетисов . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Фетисов скончался после продолжительной болезни вечером 3 мая. Сегодня жители Орла массово несут цветы к Орловскому муниципальному театру «Русский стиль», где за 23 года Сергей Фетисов блестяще сыграл не один десяток ролей. Прощание с актером состоится 5 мая в театре, после чего он будет похоронен на кладбище в Орле», - заявили в ведомстве.