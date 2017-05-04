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Скончался заслуженный артист РФ Сергей Фетисов

В Орле в возрасте 64 лет скончался заслуженный артист России Сергей Фетисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Фетисов скончался после продолжительной болезни вечером 3 мая. Сегодня жители Орла массово несут цветы к Орловскому муниципальному театру «Русский стиль», где за 23 года Сергей Фетисов блестяще сыграл не один десяток ролей. Прощание с актером состоится 5 мая в театре, после чего он будет похоронен на кладбище в Орле», - заявили в ведомстве.
Глава Орловской области Вадим Потомский выразил соболезнования родственникам артиста. Губернатор заявил, что все расходы, связанные с похоронами актера, возьмут на себя орловские власти. Помимо игры в театре, Фетисов отметился 18 ролями в кино. Среди фильмов и сериалов, в съемках которых актер принимал участие, «Иуда», «Ермак» и «Штрафбат».
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Сергей Фетисов Вадим Потомский

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