Ле Пен: Францией буду управлять либо я, либо Меркель

«В любом случае Францией будет управлять женщина. И это буду либо я, либо мадам Меркель», - сказала Ле Пен, намекая на несамостоятельность Макрона и его зависимость как президента от канцлера главной страны Евросоюза – Германии.

В ходе дебатов Ле Пен также призвала «не вести холодную войну с Россией», которая «не демонстрировала враждебности по отношению к Франции». Макрон в ответ обвинил Ле Пен в том, что та не рассказала, как в случае своей победы будет выстраивать отношения с президентами России и США. Сам Макрон заявил, что не будет подчиняться «диктату [российского президента Владимира] Путина». При этом он отметил, что готов обсуждать с Москвой конфликты на Украине и в Сирии.

Ле Пен назвала Макрона представителем неконтролируемой глобализации, сторонником неустойчивости, войны всех против всех, расхищения экономики, в том числе разграбления крупных предприятий. Макрон заявил, что Ле Пен – «наследница фамилии, процветающей за счет недовольства французов на протяжении долгих лет».

В итоге более убедительным на дебатах французы сочли Макрона. Он набрал 63 процента голосов одобрения зрителей, а Ле Пен – 24 процента.

Ранее бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре выборов президента страны, набрав 23,75 процента голосов. Ле Пен в первом туре поддержали 21,53 процента избирателей. Таким образом, во второй тур выборов они прошли вдвоем. Голосование состоится 7 мая.

Ле Пен — лидер консервативного движения, выступающего за ограничение миграции и выход Франции из Евросоюза. Макрон является сторонником евроинтеграции.