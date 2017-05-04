Первый летный экземпляр МС-21 покинул сборочный цех

Первый летный экземпляр новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки на иркутском авиационном заводе. Начался финальный этап подготовки к первому испытательному полету. В конце 2018 года или начале 2019-го первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту»

Как сообщил «Известиям» источник в авиационной отрасли, самолет МС-21, который позиционируется как будущий отечественный конкурент самым популярным в мире Airbus A320 и Boeing 737, завершил очередной этап тестовых испытаний и 28 апреля покинул цех окончательной сборки для подготовки к первому полету.

По словам главного редактора «Авиатранспортного обозрения» Алексея Синицкого, то, что самолет покинул сборочный цех, говорит о том, что его подготовка к первому полету вышла на заключительный этап.

— Это принципиально важное событие для любого самолета. Уже можно не сомневаться, что первый полет состоится. Вопрос только в том, будет ли самолет соответствовать расчетным характеристикам. Это покажут предстоящие летные испытания, — отметил Алексей Синицкий

На предстоящем предполетном этапе подготовки самолет ожидает первая заправка авиакеросином, прогон двигателей на разных режимах работы, предполетное тестирование работы всех бортовых систем, движение по рулежным дорожкам, разбег с торможением, разбег с отрывом передней стойки шасси и, наконец, взлет. Все заключительные этапы работ, включая первый испытательный полет, будут проводиться в режиме секретности. Средства массовой информации пока не планируется приглашать на первый полет. Публичная презентация будет организована позднее.

Построенному опытному образцу со специальным оборудованием, которое фиксирует в полете сотни различных параметров, предстоит пройти полный комплекс летных испытаний. После завершения летных испытаний и получения сертификата типа (выдается Росавиацией ) начнется серийное производство, поставка самолетов заказчику и их регулярная эксплуатация.

Первым эксплуатантом самолетов МС-21 станет крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот». Первые поставки новых самолетов ожидаются в конце 2018 — начале 2019 года. Лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» заказала у «Иркута» 50 МС-21 для «Аэрофлота». Как сообщили «Известиям» в «Иркуте», корпорация уже сейчас обсуждает с заказчиком конкретные детали технического облика самолетов МС-21.

— Согласуются параметры пассажирского салона, соответствующие стандартам авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии» по обслуживанию пассажиров: выбор кресел бизнес- и экономкласса, гардеробов, кухонь, туалетных модулей, аварийно-спасательного оборудования. Также обсуждается опциональное оборудование, в частности системы развлечения пассажиров, — рассказал представитель «Иркута». — Проходят встречи со специалистами авиакомпании, отвечающими за качество обслуживания, пилотами, бортпроводниками, техниками. Также обсуждаются условия послепродажного обслуживания.