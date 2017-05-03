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Главы МИД пяти стран ЕС попросили Лаврова заняться проблемами чеченских геев
К российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову обратились с просьбой разобраться в ситуации с нарушением прав сексуальных меньшинств в Чечне. Под обращением подписались главы внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Великобритании, Швеции и Нидерландов. Об этом сообщает RFI.
«Мы призываем российское правительство расследовать эти ужасные обвинения и гарантировать безопасность активистов и журналистов, которые проводят расследование», — говорится в заявлении.
Министры обращаются к российским властям с просьбой «прекратить немедленно репрессии», оказать всю необходимую помощь пострадавшим и наказать виновных. 2 мая с подобной просьбой к российскому президенту Владимиру Путину обратилась федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Глава правительства ФРГ отметила, что немецкие власти получили «неблагоприятные сообщения о том, как относятся к геям, особенно в Чечне». 24 апреля пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле доверяют руководителю региона Рамзану Кадырову, опровергнувшего публикации СМИ.
1 апреля «Новая газета» опубликовала материал, в котором утверждалось, что на территории Чечни существуют секретные тюрьмы, где пытают и убивают представителей ЛГБТ-сообщества. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поставила под сомнение достоверность анонимных показаний, предоставленных изданием. 13 апреля журналисты «Новой газеты» пожаловались на угрозы в свой адрес.
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