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ВЭБ: антироссийские санкции сохранятся до 2020 года
Запад не отменит антироссийские санкции до 2020 года. К такому выводу пришли аналитики Внешэконобанка. Об это сообщается на сайте кредитной организации.
«Антироссийские санкции в прогнозируемом периоде, скорее всего, продолжат действовать, что будет ограничивать масштабы притока капитала в Россию, хотя в 2018–2020 годах можно ожидать увеличения притока капитала с азиатских и арабских рынков», — говорится в публикации.
В публикации также отмечается, что в 2017 году российская экономика вырастет на 0,8%. 2 мая министр экономики Антон Силуанов заявил, что в Кремле не ждут отмены антироссийских санкций в ближайшем будущем. В 2014 году Европейский союз, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции. Причиной такого решения стало воссоединение Крыма с Россией. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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