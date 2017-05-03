ВЭБ: антироссийские санкции сохранятся до 2020 года

Запад не отменит антироссийские санкции до 2020 года. К такому выводу пришли аналитики Внешэконобанка. Об это сообщается на сайте кредитной организации.

«Антироссийские санкции в прогнозируемом периоде, скорее всего, продолжат действовать, что будет ограничивать масштабы притока капитала в Россию, хотя в 2018–2020 годах можно ожидать увеличения притока капитала с азиатских и арабских рынков», — говорится в публикации.