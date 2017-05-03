Полиция назвала причину нападения на рэпера Хаски

Рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) избили на почве бытового конфликта. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

«Первого мая в городе Балашиха в районе Ольгино произошел бытовой конфликт между двумя группами мужчин, который перерос в драку, в результате чего двое ее участников обратились за медицинской помощью», — заявили в ведомстве.