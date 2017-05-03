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Полиция назвала причину нападения на рэпера Хаски
Рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) избили на почве бытового конфликта. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
«Первого мая в городе Балашиха в районе Ольгино произошел бытовой конфликт между двумя группами мужчин, который перерос в драку, в результате чего двое ее участников обратились за медицинской помощью», — заявили в ведомстве.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента. По результатам расследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Ранее сообщалось, что 1 мая на рэпера Хаски и его съемочную группу напали неизвестные с огнестрельным оружием. В результате конфликта четыре человека, в том числе Хаски, были госпитализированы с ранениями, рэпер Рич – с сотрясением мозга.
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