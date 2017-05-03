Эрдоган процитировал русскую пословицу во время пресс-конференции с Путиным

«Мы обсудили региональные вопросы, в первую очередь кризис в Сирии. Есть одна русская пословица, которая мне очень нравится: «У кого что болит, тот о том и говорит», — заявил Эрдоган.

Эрдоган добавил, что и для Москвы, и для Анкары война в Сирии оказалась «кровоточащей раной».

Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Ситуация в арабской республике стала одной из главных тем встречи. По словам турецкого лидера, прекращение кровопролития в Сирии – «главнейшее условие для начала политического диалога между конфликтующими сторонами». Эрдоган выступил за создание на территории арабской республики зон деэскалации. Лидеры двух государств осудили применение химического оружия в городе Хан-Шейхуне и призвали наказать виновных в организации преступления.

4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхуне произошла химическая атака. В результате трагедии погибли не менее 89 человек, еще не менее 557 человек получили ранения. США обвинили в применении запрещенного оружия власти арабской республики и нанесли 7 апреля ракетный удар по авиабазе правительственных войск в провинции Хомс.