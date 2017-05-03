Главные события у вас в почте
Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына
Бывшего главу Украины Виктора Януковича и его сына Александра исключили из розыска Интерпола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря экс-президента Юрия Кирасира.
«Интерпол подтвердил, что на экс-президента Виктора Януковича не распространяются красное уведомление Интерпола или специальный запрос об аресте, и что их данные отсутствуют в базе Интерпола. Кроме того, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об Александре Януковиче, который ранее не оглашался в розыск», - заявил Кирасир.
Кирасир добавил, что решение Интерпола подтверждает политически мотивированный характер уголовного преследования Януковича.
28 ноября 2016 года генпрокурор Украины Юрий Луценко зачитал по видеосвязи бывшему президенту Виктору Януковичу уведомление о возбуждении против него уголовного дела по обвинению в госизмене. Первое заседание по делу против экс-президента пройдет 4 мая 2017 года. Сторона защиты утверждает, что передача дела в суд незаконна. В феврале 2014 года Виктор Янукович был вынужден покинуть Украину в связи с государственным переворотом. В настоящий момент бывший глава государства имеет статус политического беженца в России и проживает в Ростове-на-Дону.
Оставить комментарий
Последние новости
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
RT на русском
-
Rambler News Service