Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына

Бывшего главу Украины Виктора Януковича и его сына Александра исключили из розыска Интерпола . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря экс-президента Юрия Кирасира.

«Интерпол подтвердил, что на экс-президента Виктора Януковича не распространяются красное уведомление Интерпола или специальный запрос об аресте, и что их данные отсутствуют в базе Интерпола. Кроме того, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об Александре Януковиче, который ранее не оглашался в розыск», - заявил Кирасир.

Кирасир добавил, что решение Интерпола подтверждает политически мотивированный характер уголовного преследования Януковича.