Москвич вышел в лидеры букмекеров «Евровидения»

17-летний участник «Евровидения-2017» от Болгарии, коренной москвич Кристиан Костов , которого европейские СМИ прозвали «приветом из России», неожиданно вышел в лидеры букмекеров. На сегодняшний день ему предсказывают второе место в международном музыкальном конкурсе. Об этом сообщает Life

Костов родился в Москве в 2000 году. Он учился в студии «Непоседы» и даже участвовал в музыкальном шоу Первого канала «Голос дети» в 2013 году. Тогда его выбрал в свою команду российский исполнитель Дима Билан . Костов прошел до финала, но победить в конкурсе не смог. Затем он переехал в Болгарию.

Европейские СМИ заявляют, что первое место Костова на «Евровидении» может "очень обрадовать Россию", так как ученик Билана в своей речи, вероятно, поблагодарит страну, в которой начал свою музыкальную карьеру. Поэтому его уже прозвали «приветом из России».

Костов выступит на конкурсе с композицией Beautiful mess.