В МИД Франции узнали о резкой смене взглядов Трампа на Россию

Президент США Дональд Трамп более осмотрительно относится к России, чем в начале своего президентского срока, считает глава МИД Франции Жан-Марк Эйро. По его словам, хозяин Белого дома резко сменил свои взгляды и на ряд других международных вопросов.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро отметил, что президент США Дональд Трамп изменил свои взгляды на ряд международных вопросов за время своего пребывания на посту главы государства. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как отметил официальный представитель французского правительства Стефан Ле Фоль, в ходе заседания советов министров, Эйро рассказал о резкой перемене взглядов Трампа по международным вопросам, в том числе, связанных с Россией. По словам, главы французского министра иностранных дел, глава Белого дома стал более осмотрительным по отношению к Москве.