Рэпера Хаски и его съемочную группу расстреляли под Москвой: пятеро ранены

Известный рэп-музыкант Дмитрий Кузнецов , а также участники его коллектива стали жертвами нападения пьяных хулиганов в Подмосковье.

Как стало известно РЕН ТВ , инцидент произошел поздно вечером 1 мая в Железнодорожном, где Кузнецов, известный поклонникам по творческому псевдониму Хаски, снимал свой новый клип.

Съемки проводились в заброшенном здании госпиталя в микрорайоне Ольгино. Именно здесь, как решили музыканты, можно было снять необходимые для антуража виды.

Пока часть съемочной группы работала на одном этаже здания, двое участников коллектива оставались рядом со сложенными вещами коллег. В этот момент к ним подошли трое нетрезвых мужчин. Они с ходу поинтересовались, что молодые люди делают в заброшенном здании, на что получили ответ – дескать, мы тут работаем, не мешайте. Затем подошедшие стали цепляться к словам, налетели на музыкантов и стали наносить им удары ногами.

Один из участников съемок - рэпер Рич - потерял сознание. Когда к месту подоспели другие участники съемочной группы, нападавшие выхватили оружие и открыли огонь по людям.

В результате нападения пятерых человек, в том числе и самого Дмитрия Кузнецова, доставили в Центральную районную больницу Железнодорожного. Четверо из них получили огнестрельные ранения, еще один – рэпер Рич - серьезное сотрясение мозга от ударов ногами и рукояткой пистолета по голове. Медики сразу же сообщили о стрельбе в полицию.