Выступление Джамалы на "Евровидении - 2017" будет стоить организаторам почти миллион гривен, сообщает издание "Наші Гроші"

Точная сумма гонорара Джамалы - 986 тысяч гривен. Певица Руслана получит 394 тысяч гривен, группа Onuka и Национальный академический оркестр народных инструментов - 213 тысяч гривен.

Джамала стала победительницей конкурса в 2016 году.

62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая в Международном выставочном центре.