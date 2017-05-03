Эксперт: украинцы мигрируют из-за кризиса государственности

Sputnik Массовая миграция украинцев в Польшу вызвана кризисом государственности на Украине. С таким заявлением выступил доктор Университета естественных и гуманитарных наук в Седльцах Цезари Калита. Его слова передает радио

«Сейчас в Украине кризис государственности, поэтому многие из его граждан вынуждены искать работу в других странах, в том числе в Польше, где они могут просто зарабатывать на жизнь», - заявил Калита.

Калита высказал предположение, что в Польше находится порядка 500 тысяч украинских граждан. Эксперт назвал преувеличенной цифру в 5 миллиардов евро, которую, по версии властей Польши, украинские мигранты ежегодно вывозят из республики на родину. Калита отметил, что рост миграции из Украины начался с 2015 года, когда начала рушиться экономика страны.

В 2014 году на востоке Украины начался вооруженный конфликт, причиной которого стал отказ жителей Луганской и Донецкой областей признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.