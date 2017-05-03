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В полиции объяснили эвакуацию в Третьяковской галерее
В здании Третьяковской галереи в Москве была объявлена эвакуация из-за сообщения о бесхозном предмете, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.
"На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обследовали предмет и установили, что никакой опасности он не представляет", - сообщили в полиции.
Ранее в среду посетителей и сотрудников Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке попросили срочно покинуть здание. О причинах эвакуации не сообщалось.
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