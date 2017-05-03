В полиции объяснили эвакуацию в Третьяковской галерее

В здании Третьяковской галереи в Москве была объявлена эвакуация из-за сообщения о бесхозном предмете, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД

"На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обследовали предмет и установили, что никакой опасности он не представляет", - сообщили в полиции.

Ранее в среду посетителей и сотрудников Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке попросили срочно покинуть здание. О причинах эвакуации не сообщалось.