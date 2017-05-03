Болельщики футбольного клуба «Урал» не смогли вылететь в Екатеринбург из Сочи и остались в аэропорту более чем на десять часов. Об этом сообщает ТАСС

Представители аэропорта рассказали агентству, что причиной задержкой стала техническая неисправность самолета. «Все пассажиры, в том числе многочисленные футбольные болельщики, размещены в гостинице», - рассказал собеседник ТАСС.

Самолет должен был вылететь из Сочи в Екатеринбург во вторник, 2 мая, в 23:00 по московскому времени. Рейс, по данным агентства, отложили на 10:00 3 мая.

По информации Life , всего в аэропорту находятся 148 футбольных фанатов. «Взамен неисправного борта в Сочи был отправлен резервный самолет. Ориентировочно, болельщики вылетят из Сочи в Екатеринбург в 12:00 по московскому времени», - рассказали изданию в пресс-службе « Уральских авиалиний ».

Проходившая на сочинском стадионе «Фишт» игра «Локомотива» с «Уралом» закончилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба. После матча на трибуне болельщиков «Локомотива» произошла драка, один из фанатов был госпитализирован.