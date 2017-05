Солист Kiss сыграл на гитаре в цветах российского флага

Легендарная группа начала европейскую часть своего KISS World-2017 тура концертом в "Олимпийском". Накануне выступления Пол Стэнли и его "голосистая" компания прогуливалась по Москве. Они также выпросили у организаторов время для того, чтобы посетить московские клубы, пообщаться с поклонницами, посмотреть предпраздничный город. В официальном расписании у Kiss это значилось как "репетиционный период". Заранее прибыли и шесть грузовиков с аппаратурой, которые оказались на парковке "Олимпийского" под взглядами многочисленных поклонников группы. Ведь, как и прежде, концерты Kiss - это, прежде всего, грандиозное и затейливое шоу с яркими персонажами, эффектными мизансценами и впечатляющими световыми решениями.

Полторы недели назад Kiss выступали в США, но для Москвы в KISS World-2017 добавили уже новые треки. В частности, один из главных своих хитов - Love Gun, который не сыграли на родине. Да и "на бис" (забегая вперед) пели дольше - добавили для наших фанатов еще и I Was Maid For Lovin’ You - один из главных своих хитов, одинаково любимый и рокерами, и поклонниками поп-музыки, и даже рейверами из Scooter... Так понравилось Kiss в Москве на Первомай, что в этот праздник солидарности и труда, музыканты решили задержаться у нас подольше.

На самой вместительной крытой спортивной арене Москвы собралось почти 20 тысяч зрителей. В зале было немало подростков лет тринадцати-четырнадцати. Ну, а возраст самых старших зрителей угадывался уже с трудом: 70 или около того. Не удивительно, ведь Kiss выступают с 1973 года, а их гитаристу и певцу Полу Стэнли в январе исполнилось 67. Басист и певец Джин Симмонс еще на год старше. Впрочем, кто бы поверил в это, наблюдая неизменный интерес музыкантов к жизни и их восторженное внимание к красивым женщинам.

Концерт в "Олимпийском" начинался еще в кромешной темноте и с громкого клича Джина Симмонса издалека: "You wanna the best, you got the best!" ("Вы ходите лучшее - вы получите лучшее!"). Тут же пал огромный занавес с надписью Kiss, и взору зрителей предстала спускающаяся сверху сцена с уже играющими музыкантами. А Пол Стэнли, как оказалось, еще и выкрасил свою дорогущую гитару в цвета российского флага! Видеть это было приятно, никто из зарубежных гастролеров еще не делал такое. Музыка у Kiss громкая, яростная, жесткая, струны расстраиваются. Но "русская" гитара звучала мощно (хотя Пол привез с собой про запас еще семь, уже обычных). А ближе к коде первой песни уже и Джин Симмонс раскатисто приветствовал Москву своим громоподобным рыком: "Moscow!" В большой игре, которую ведут на сцене Kiss, всегда и должно быть так: ярко, эмоционально, дружески и по-крупному!

В сет-листе мирового тура, который и начался этим московским концертом, у Kiss преобладали хиты 70-80-х: Cold Gin, Black Diamond, Lick It Up, Crazy Crazy Nights. Особых музыкальных откровений это шоу, пожалуй, не подарило, зато гитарист Томми Тайер почти в каждом треке играл дополнительные, не присутствовавшие в студийных версиях соло, а импровизационный номер басиста Джина Симмонса был выше всяких похвал: экспрессия, различные приемы игры, артистизм исполнения! Но главным в этой программе все-таки было шоу: игра света, эмоций, пиротехнические чудеса.

А закончили Kiss, как и полагается на Первомай небольшим салютом - таким, какой позволили своды "Олимпийского": в небо взлетели разноцветные листочки бумаги. Сами музыканты к тому времени уже перемещались на башнях почти строительных кранов высоко над головами зрителей. Не прекращая петь и играть. Бесстрашно и эффектно. На сцену Kiss, полетав над залом, вернулись допев финальный номер Rock-n-Roll All Nite.

На прощание Пол Стэнли уже бросал в зал гитарные медиаторы, украшенные своей фотографией и эмблемой тура. А саму гитару раскрашенную в цвета российского флага, не стал. Оставил себе. Очевидно, еще собирается вернуться в Россию. И правильно.