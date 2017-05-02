"Всю жизнь с похмелья": Певцов призвал пожалеть "больных людей" из СБУ

«Что на психов реагировать? Я переживаю, что они людей невинных убивают до сих пор. Что ж делать, они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, сбушники — больные люди. Пожалеть только их можно», — заявил Певцов.

Таким образом Певцов прокомментировал появление своего имени в базе украинского сайта «Миротворец». Авторы портала вносят в список «изменников Украины» всех известных людей, посещавших Крым.