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"Всю жизнь с похмелья": Певцов призвал пожалеть "больных людей" из СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) – больные люди и всю жизнь «с похмелья». С таким заявлением выступил певец Дмитрий Певцов. Слова артиста передает Национальная служба новостей.
«Что на психов реагировать? Я переживаю, что они людей невинных убивают до сих пор. Что ж делать, они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, сбушники — больные люди. Пожалеть только их можно», — заявил Певцов.
Таким образом Певцов прокомментировал появление своего имени в базе украинского сайта «Миротворец». Авторы портала вносят в список «изменников Украины» всех известных людей, посещавших Крым.
Ранее в базу сайта были внесены певица Юлия Самойлова, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Сергей Шнуров, Дима Билан, путешественник Федор Конюхов. 28 апреля на Украине завели уголовное дело на основателя сайта «Миротворец», советника руководителя министерства внутренних дел Антона Геращенко. Его обвинили в госизмене за предложение передать Севастополь в аренду России «для сохранения лица» на 30-40 лет. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
Дима Билан Ирина Аллегрова Михаил Шуфутинский Сергей Шнуров Еще 5 тегов
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