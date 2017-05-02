Появилось видео драки в финале Кубка России

В интернете появилось видео массовой драки между футболистами «Урала» и «Локомотива». Ролик публикует телеканал «Матч ТВ» на своем сайте

Драка началась в добавленное время финального матча Кубка России. Арбитр матча после потасовки удалил с поля четырех футболистов: Артема Фидлера Эдгара Манучаряна из «Урала» и Джефферсона Фарфана и Ари из «Локомотива». Кроме того, драка произошла и на трибунах сочинского стадиона «Фишт» между фанатами команд.

В результате потасовки один человек был госпитализирован. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу московской команды.