Главные события у вас в почте
iPhone подешевел в России до критической отметки
Цена на предыдущий флагман iPhone 6s опустилась до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Hi-tech Mail.ru.
Покупатель сможет за эти деньги купить как 16-гигабайтную модификацию, так и модель с 32 гигабайтами памяти. На старте продаж iPhone 6s стоила 48 тысяч рублей.
Журналисты отмечают, что цены падают также и на новую продукцию Apple. За семь месяцев iPhone 7 подешевел на 33% и достиг отметки в 40 тысяч рублей.
Снижение цен отразилось и на продукции других компаний. Так, бывший флагман Samsung Galaxy S7 edge подешевел вдвое за год. Среди причин снижения цен аналитики называют укрепление рубля и выход на рынок новых моделей телефонов.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Московский Комсомолец
-
Парламентская газета
-
Ведомости