iPhone подешевел в России до критической отметки

Mail.ru Цена на предыдущий флагман iPhone 6s опустилась до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Hi-tech

Покупатель сможет за эти деньги купить как 16-гигабайтную модификацию, так и модель с 32 гигабайтами памяти. На старте продаж iPhone 6s стоила 48 тысяч рублей.

Журналисты отмечают, что цены падают также и на новую продукцию Apple . За семь месяцев iPhone 7 подешевел на 33% и достиг отметки в 40 тысяч рублей.

Снижение цен отразилось и на продукции других компаний. Так, бывший флагман Samsung Galaxy S7 edge подешевел вдвое за год. Среди причин снижения цен аналитики называют укрепление рубля и выход на рынок новых моделей телефонов.