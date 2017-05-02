В Москве зафиксирован новый температурный рекорд

В Москве побит очередной температурный рекорд. 2 мая стал самым теплым днем в 2017 году. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН)

К 15:00 столбики термометров в столице достигли отметки в +25,5 градусов. Предыдущий максимум был установлен 1 мая – +24,8 градусов. Однако уже с 3 мая температура воздуха сильно понизится, синоптики предсказывают обильные осадки.