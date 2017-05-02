Путин рассказал о целях России в Сирии

Россия стремится создать все необходимые условия для прекращения вооруженного конфликта в Сирии. С таким заявлением выступил Владимир Путин. Слова российского президента передает РИА Новости

«Самое большое влияние на президента (Сирии Башара – прим. Рамблер) Асада имеет сирийский народ. Он, совершенно очевидно, раздроблен, и внутри сирийского общества мы наблюдаем большие проблемы. Наша задача в том, чтобы создать условия для объединения, для прекращения боевых действий, для прекращения взаимного уничтожения, создание условий для политического взаимодействия всех противоборствующих сил», — заявил Путин.

Свое заявление Путин сделал на переговорах с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, которые прошли в Сочи. Глава государства добавил, что свои действия Москва координирует с другими гарантами перемирия. По словам президента, перемирие – это важнейшее условие, которое России, Ирану и Турции удалось достичь в рамках переговорного процесса в Астане.

Переговоры в Астане состоялись 23-24 января 2017 года. В них приняли участие семь делегаций: России, Турции, Ирана, США, Организации объединенных наций (ООН), представители сирийских властей и представители вооруженных группировок, воюющих против войск главы государства Башара Асада. С 3 по 4 мая в Казахстане пройдет четвертая встреча по урегулированию конфликта в Сирии. Гражданская война в арабской республике началась весной 2011 года.