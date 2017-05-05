В Таджикистане объяснили отказ от акции «Бессмертный полк»

Власти Таджикистана заявили, что акция «Бессмертный полк» не будет проводиться в стране, поскольку она изначально не входила в план мероприятий по празднованию Дня Победы в стране. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано государственным информационным агентством Таджикистана «Ховар»

Отмечается, что из-за боевых действий в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана руководство страны не может проводить дополнительные акции, кроме тех, что были запланированы в Парке Победы.

Сообщается, что в отношении акции «ничего не предпринято, поскольку данная акция является инициативой отдельных неправительственных организаций».

В заявлении подчёркивается, что исламские традиции не позволяют появляться на улицах с портретами погибших.