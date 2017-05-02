Эрдоган предъявил ЕС новый ультиматум

"Прощание" с ЕС может произойти в том случае, если Евросоюз не откроет новые пункты переговорного процесса о вступлении Турции.

- Откроете - мы поговорим. Не откроете - тогда до свидания, - подчеркнул Эрдоган. Он отметил, что все, о чем говорила Турция, было сделано.

- Все, что мы можем им сказать, так это то, что им надо урегулировать вопрос с пунктами переговорной программы и выполнить свои обещания. Потом мы сядем и поговорим, но в противном случае нам нечего будет обсуждать, - сказал турецкий лидер.