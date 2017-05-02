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Эрдоган предъявил ЕС новый ультиматум
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна может распрощаться с Европейским Союзом. Как сообщает ТАСС об этом он сказал во время выступления в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития.
"Прощание" с ЕС может произойти в том случае, если Евросоюз не откроет новые пункты переговорного процесса о вступлении Турции.
- Откроете - мы поговорим. Не откроете - тогда до свидания, - подчеркнул Эрдоган. Он отметил, что все, о чем говорила Турция, было сделано.
- Все, что мы можем им сказать, так это то, что им надо урегулировать вопрос с пунктами переговорной программы и выполнить свои обещания. Потом мы сядем и поговорим, но в противном случае нам нечего будет обсуждать, - сказал турецкий лидер.
Он также напомнил о предстоящем саммите НАТО, где должен состоятся разговор на эту тему. Саммит запланирован на 25 мая.
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