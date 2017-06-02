«Белым лебедям» готовят замену

«Проведена большая подготовительная работа, восстановлены уникальные технологические процессы по производству деталей из титановых сплавов, начато изготовление первоочередных агрегатов самолета», - сказал Шойгу.

Генерал армии отметил, что поручение о серийном производстве самолетов Ту-160 президент России Владимир Путин дал еще в феврале 2017 года. Также глава государства заявил о необходимости создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации.

«Сегодня обсудим шаги по их реализации», — добавил Шойгу.

Также в ведомстве обсудят вопросы об исправности строевых стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.