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«Белым лебедям» готовят замену
Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в стране начали производство первых агрегатов ракетоносца Ту-160. Об этом глава ведомства рассказал на селекторном совещании, сообщает РИА Новости.
«Проведена большая подготовительная работа, восстановлены уникальные технологические процессы по производству деталей из титановых сплавов, начато изготовление первоочередных агрегатов самолета», - сказал Шойгу.
Генерал армии отметил, что поручение о серийном производстве самолетов Ту-160 президент России Владимир Путин дал еще в феврале 2017 года. Также глава государства заявил о необходимости создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации.
«Сегодня обсудим шаги по их реализации», — добавил Шойгу.
Также в ведомстве обсудят вопросы об исправности строевых стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.
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