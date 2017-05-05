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Русские туристы в Турции страдают от унижений
Украинский блогер Asket сообщил о негативном отношении к россиянам со стороны других туристов в Турции. Об этом он написал в своем «Живом Журнале».
Блогер процитировал рассказ россиянки, отдыхавшей в популярном турецком отеле. По словам женщины, туристы из Молдавии отказались общаться с ней и ее друзьями, узнав, что те приехали из России. Отдыхающие из Грузии и Украины тоже не захотели проводить время вместе с россиянами, и «чуть ли не матом их послали».
После этого российские туристы якобы решили собрать группу соотечественников и пожаловаться в администрацию отеля. «Что же это такое? Мы же отдохнуть приехали, а с нами никто даже в волейбол играть не хочет. А еще в спину поют про это, знаете, ла-ла-ла и про президента нашего. Беспредел! Вы не знаете, кому тут можно пожаловаться, а то менеджер отеля нас не понимает?» - процитировал Asket туристку.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что не сталкивались с такими претензиями от туристов в Турции в этом сезоне, отмечает «Ридус». «Уж поверьте, наши туристы не жалеют ни времени, ни сил, чтобы рассказать, как плохо с ними обошлись, как плохо их обслужили. Но на то, что с россиянами кто-то отказывался общаться, никто не жаловался», - отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Отношения между Россией и Украиной резко обострились в 2014 году после отстранения от власти президента Виктора Януковича, присоединения Крыма к РФ и начала вооруженного конфликта в Донбассе. В 2015 году Верховная рада Украины приняла постановление, в котором действия России были названы «агрессией».
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