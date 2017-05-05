Русские туристы в Турции страдают от унижений

Украинский блогер Asket сообщил о негативном отношении к россиянам со стороны других туристов в Турции. Об этом он написал в своем «Живом Журнале».

Блогер процитировал рассказ россиянки, отдыхавшей в популярном турецком отеле. По словам женщины, туристы из Молдавии отказались общаться с ней и ее друзьями, узнав, что те приехали из России. Отдыхающие из Грузии и Украины тоже не захотели проводить время вместе с россиянами, и «чуть ли не матом их послали».

После этого российские туристы якобы решили собрать группу соотечественников и пожаловаться в администрацию отеля. «Что же это такое? Мы же отдохнуть приехали, а с нами никто даже в волейбол играть не хочет. А еще в спину поют про это, знаете, ла-ла-ла и про президента нашего. Беспредел! Вы не знаете, кому тут можно пожаловаться, а то менеджер отеля нас не понимает?» - процитировал Asket туристку.