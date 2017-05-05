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Минобороны рассказало о роли США в сирийском урегулировании
Позиция США в вопросе создания в Сирии зон деэскалации имела позитивное значение. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин. Его слова приводит РИА Новости.
«Позитивное значение в вопросе создания зон деэскалации имела позиция Соединённых Штатов, приветствовавших шаги по снижению насилия в Сирии, улучшению гуманитарной ситуации и созданию условий для политического урегулирования конфликта», — заявил Фомин.
Фомин добавил, что большое значение имеет поддержка инициативы Ираном и Турцией. 3-4 мая в Астане прошли переговоры по урегулированию конфликта в Сирии. В рамках международной встречи Москва, Тегеран и Турция подписали соглашение о создании зон деэскалации в арабской республике. Меморандум поддержали Организация объединенных наций (ООН) и Саудовская Аравия. Также к договору в ближайшее время может присоединиться Иордания. Меморандум вступает в силу с 0:00 6 мая.
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