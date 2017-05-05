Минобороны рассказало о роли США в сирийском урегулировании

РИА Новости Позиция США в вопросе создания в Сирии зон деэскалации имела позитивное значение. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин . Его слова приводит

«Позитивное значение в вопросе создания зон деэскалации имела позиция Соединённых Штатов, приветствовавших шаги по снижению насилия в Сирии, улучшению гуманитарной ситуации и созданию условий для политического урегулирования конфликта», — заявил Фомин.