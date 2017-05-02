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Вид резко похудевшей Кабаевой обеспокоил поклонников
Во вторник, 2 мая, российская спортсменка Алина Кабаева провела фестиваль художественной гимнастики «Алина», на котором выступили юные спортсменки. Фотографией с мероприятия поделился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В своем Instagram он опубликовал совместный с Кабаевой снимок. Поклонники гимнастки отметили, что она сильно похудела за последнее время.
«Алина Кабаева! Мы знакомы 19 лет! Невероятная, искренняя, божественная! Фестиваль «Алина» получился просто блестящим! Восхищен и покорён! Невероятно талантливые детишки скоро всех победят!» — отметил Губерниев в подписи к фотографии.
Его подписчики не без труда узнали на снимке 33-летнюю спортсменку.
«Похудела, красивая», «Она как раз была в теле и то, что надо, доски пусть с себе подобными ходят», «Сейчас еще красивее», «Классно Алина выглядит», «Да ей всего 19», - отметили они.
На мероприятие в концертном зале «Россия» Кабаева пришла в длинном вечернем платье из легкой прозрачной ткани с желтыми веточками мимозы.
Также поддержать чемпионку и юных гимнасток пришли олимпийские чемпионки Елена Исинбаева и Маргарита Маммун, а также главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер.
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