Вид резко похудевшей Кабаевой обеспокоил поклонников

Во вторник, 2 мая, российская спортсменка Алина Кабаева провела фестиваль художественной гимнастики «Алина», на котором выступили юные спортсменки. Фотографией с мероприятия поделился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев . В своем Instagram он опубликовал совместный с Кабаевой снимок. Поклонники гимнастки отметили, что она сильно похудела за последнее время.

«Алина Кабаева! Мы знакомы 19 лет! Невероятная, искренняя, божественная! Фестиваль «Алина» получился просто блестящим! Восхищен и покорён! Невероятно талантливые детишки скоро всех победят!» — отметил Губерниев в подписи к фотографии.

Его подписчики не без труда узнали на снимке 33-летнюю спортсменку.

«Похудела, красивая», «Она как раз была в теле и то, что надо, доски пусть с себе подобными ходят», «Сейчас еще красивее», «Классно Алина выглядит», «Да ей всего 19», - отметили они.

Алина Кабаева!!!Мы знакомы 19 лет!!!Невероятная,искренняя,божественная!!!Фестиваль #Алина # получился просто блестящим!!Восхищен и покорён!!!Невероятно талантливые детишки скоро всех победят!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺😍😍😍😍😍😍🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆👍👍😘😘❤️❤️👏👏👏💪💪💪 Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Май 2 2017 в 10:25 PDT

На мероприятие в концертном зале «Россия» Кабаева пришла в длинном вечернем платье из легкой прозрачной ткани с желтыми веточками мимозы.