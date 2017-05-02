Тренер «Анжи» дал странное интервью

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян перед матчем 26-го тура российской футбольной премьер-лиги с «Краснодаром» в своем интервью заявил, что не привык разговаривать, а команда находится в «вандефульном» состоянии. Видео опубликовано на YouTube-канале НогоМяч TV.

На вопрос об игре с топ-клубом «Зенитом» Григорян ответил, что не понимает, о чем идет речь. «Что за вообще топ-клуб… Образец, топ-клуб, я ничего не понимаю. А мы кто, аутсайдеры в вашем понимании? Наш шанс в том, что мы в нижней части и хотим вылезти из этого дерьма. Шаблон игры? Я не привык разговаривать», — сказал Григорян.

Также тренер коротко отметил, что на игру его команда прибыла в «вандефульном» (прим. подразумевается wonderful – прекрасный) состоянии.

Матч «Анжи» и «Краснодара» прошел в понедельник, 1 мая. Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.