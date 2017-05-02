Путин: Донбасс от Украины никто не отделял

Киевские власти сами отделяют от Украины Донбасс. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин . Его слова передает РИА Новости

«Что касается событий на юго-востоке Украины, это результат государственного переворота, антиконституционной смены власти в Киеве – первое. Второе – эти территории никто не отделял, их отделяют сами украинские власти, организуя всевозможного вида блокады», — заявил Путин.

Свое заявление Путин сделал по итогам переговоров с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель . Российский президент подчеркнул, что вооруженный конфликт на востоке Украины был спровоцирован государственным переворотом в Киеве. Кроме того, Путин отметил, что в Донбассе «никто не вводил рубль в качестве альтернативной валюты», а украинская гривна в регионе была изъята по инициативе Киева.

В январе 2017 года группа радикалов организовала торговую блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ на действия националистов власти непризнанных республик с 1 марта ввели внешнее управление на украинских предприятиях, располагавшихся на неподконтрольных Киеву территориях. Некоторые территории Луганской и Донецкой областей объявили о независимости от Украины весной 2014 года после того, как украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях между украинскими военнослужащими и ополченцами ДНР и ЛНР погибли 9,5 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев. В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.