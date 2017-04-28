В ОКР отреагировали на призыв Германии отстранить Россию от ОИ-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) рассматривает призыв представителя парламента Германии отстранить Россию от Олимпийских игр 2018 года как грубое нарушение принципов олимпийской хартии и ООН , говорится в заявлении ОКР.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Хёрман в среду на заседании спортивного комитета в немецком парламенте в Берлине назвал "немыслимым", что такое большое количество российских спортсменов выступило на Играх в Рио-де-Жанейро. По его мнению, ситуация с допуском сборной России на Олимпиаду-2016 не должна повториться в Пхенчхане. Председатель комитета по делам спорта Бундестага Дагмар Фрейтаг заявила, что Россия не должна быть допущена до участия в Олимпиаде-2018.