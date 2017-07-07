Путин и Трамп впервые встретились в рамках G20

По данным агентства, это было их первой встречей в рамках саммита. Также они сидели за одним столом в ожидании начала мероприятия.

Саммит G20 («Большая двадцатка»), в рамках которого состоится полноценная встреча глав государств, пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп поручил Совету национальной безопасности (NSC) Белого дома подготовить список возможных «уступок», которые он мог бы предложить Путину в ходе переговоров.

Среди одной из уступок назывался возврат посольству России в США дипломатических «дач» в Нью-Йорке и Мэриленде. Их изъяли в 2016 году, когда президентом США был Барак Обама , объяснив такую меру «вмешательством России в выборы».

Также сообщалось, что Трамп во время предстоящей встречи планирует в первую очередь обсудить ситуации в Сирии и на Украине.

Путин, как заявляли в Кремле, повторит российскую позицию о необходимости выполнения минских договоренностей.