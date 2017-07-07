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Путин и Трамп впервые встретились в рамках G20
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп поздоровались в кулуарах саммита G20. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, это было их первой встречей в рамках саммита. Также они сидели за одним столом в ожидании начала мероприятия.
Саммит G20 («Большая двадцатка»), в рамках которого состоится полноценная встреча глав государств, пройдет в Гамбурге 7-8 июля.
Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп поручил Совету национальной безопасности (NSC) Белого дома подготовить список возможных «уступок», которые он мог бы предложить Путину в ходе переговоров.
Среди одной из уступок назывался возврат посольству России в США дипломатических «дач» в Нью-Йорке и Мэриленде. Их изъяли в 2016 году, когда президентом США был Барак Обама, объяснив такую меру «вмешательством России в выборы».
Также сообщалось, что Трамп во время предстоящей встречи планирует в первую очередь обсудить ситуации в Сирии и на Украине.
Путин, как заявляли в Кремле, повторит российскую позицию о необходимости выполнения минских договоренностей.
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