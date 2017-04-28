Власти Шпицбергена выясняют, почему российские туристы провалилась под лед

Власти Шпицбергена выяснят все обстоятельства инцидента с российскими туристами, провалившимися под лед. С таким заявлением выступила губернатор архипелага Керстин Аскхольт. Ее слова передает издание Svalbardposten

«У нас пока нет полной картины случившегося, мы намерены в течение дня все прояснить», — заявила Аскхольт.

27 апреля группа из девяти туристов на скутерах провалились под лед при попытке пересечь Темпельфьорд. Остается неизвестным, как оператор Arctic Travel Company Grumant организовал опасную поездку в заброшенный шахтерский поселок Пирамида, неподалеку от которого и произошел инцидент. Всех туристов удалось спасти, однако состояние одного из них оценивается как критическое. Известно, что всего туристов было 25 человек, однако большая часть группы вернулась на место стоянки.