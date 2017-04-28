Веллер прокомментировал скандал на «Эхе Москвы

«Я собираюсь написать несколько строчек в ответ, чтобы сформулировать своё понимание ситуации. Я надеюсь, что они скоро появятся и мне к ним будет нечего добавить и убавить, потому что некоторые вещи требуют корректных формулировок. Я надеюсь (опубликовать) на сайте “Эха Москвы”. Характерно, что человек может совершить массу гениальных открытий, но если ударишь указкой по голове, то это вызовет гораздо больше внимания со стороны СМИ», - рассказал Веллер.

Ранее в эфире программы «Особое мнение» на радиостанции Веллера возмутило поведение ведущей Ольги Бычковой . Писателю не понравилось, что она периодически его перебивала. В какой-то момент он не выдержал, вырвал со стола микрофон и кинул в Бычкову кружку с водой.

После этого Веллер выругался и покинул студию.