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Веллер прокомментировал скандал на «Эхе Москвы
Писатель Михаил Веллер заявил, что по поводу скандала в эфире «Эха» напишет свое объяснение и видение ситуации в своем блоге на сайте радиостанции. Об этом сообщает "Национальная служба новостей".
«Я собираюсь написать несколько строчек в ответ, чтобы сформулировать своё понимание ситуации. Я надеюсь, что они скоро появятся и мне к ним будет нечего добавить и убавить, потому что некоторые вещи требуют корректных формулировок. Я надеюсь (опубликовать) на сайте “Эха Москвы”. Характерно, что человек может совершить массу гениальных открытий, но если ударишь указкой по голове, то это вызовет гораздо больше внимания со стороны СМИ», - рассказал Веллер.
Ранее в эфире программы «Особое мнение» на радиостанции Веллера возмутило поведение ведущей Ольги Бычковой. Писателю не понравилось, что она периодически его перебивала. В какой-то момент он не выдержал, вырвал со стола микрофон и кинул в Бычкову кружку с водой.
После этого Веллер выругался и покинул студию.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что после скандала в эфире радиостанция приостанавливает работу с писателем до его извинений, так как редакция не допускает оскорбления своих журналистов.
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