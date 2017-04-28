Украина показала Крым в проморолике «Евровидения-2017»

Украина показала в официальном проморолике «Евровидения-2017» замок «Ласточкино гнездо», расположенный на южном берегу Крыма. Видео опубликовано на странице Украинского кризисного медиа-центра в Facebook . В ходе 30-секундного видео рыжеволосая девочка поет песню, оказываясь в разных украинских городах и деревнях, а также в Крыму. В песне она приглашает всех приехать на Украину, чтобы «праздновать разнообразие» (официальный девиз «Евровидения-2017»). Также на видео появляется мяч в виде части намиста – национальных украинских бус, ставших символом конкурса в этом году.

Победу на «Евровидении-2016» одержала украинская певица Джамала , поэтому в 2017 году конкурс состоится на Украине. Он будет проходить в Международном выставочном центре в Киеве 9, 11 и 13 мая. Россию на конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова . Однако СБУ запретила ей въезд на территорию страны из-за того, что в 2015 году певица выступала на концерте в Крыму. По данным украинской стороны, на полуостров Самойлова попала из России.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает, что въезд на полуостров с российской территории является нарушением закона. Украинские власти называют законным только один способ посещения Крыма – через Херсонскую область.